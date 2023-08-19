Очередные фейки россиян: враг запустил ИПСО, в которой разжигает ненависть к львовянам

Россия ведет войну не только на фронте, но и в информационном пространстве.

Так, враг запустил очередную ИПСО в соцсетях. В этот раз захватчики разжигают ненависть к жителям Львовщины.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Маразм крепнет

Цель оккупантов – поссорить украинцев между собой. К примеру, в соцсети TikTok набирает популярность хештег "Фортеця Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы Антитела "Фортеця Бахмут". В этих "работах":

обвиняют львовян в том, что они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность;

приписывают Львову больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту;

высмеиваются высокие цены на аренду квартир.

По большей части видео публикуют либо на пустых аккаунтах, либо на страницах, где уже есть много роликов с "изменой".

Как отмечают в Центре, таким примитивным способом циничные россияне пытаются разжечь ненависть внутри Украины, настраивая жителей разных областей друг против друга. Безусловно, потенциальный успех этих жалких операций был бы на руку врагу.

"Важно помнить: враг у нас один, и это – РФ. А абсолютно безопасных мест в Украине нет и не будет, пока мы не прогоним российские войска из своих земель", – призвали в SPRAVDI.

Напомним, в ГУР МО предупредили о подготовке информационно-психологических операций россиянами. Конечно же, любой "вброс" имеет свою цель. Следовательно, следует соблюдать информационную гигиену.

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