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Очередные фейки россиян: враг запустил ИПСО, в которой разжигает ненависть к львовянам

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Очередные фейки россиян: враг запустил ИПСО, в которой разжигает ненависть к львовянам

Фейки россиян / Фото: t.me/spravdi

Россия ведет войну не только на фронте, но и в информационном пространстве.

Так, враг запустил очередную ИПСО в соцсетях. В этот раз захватчики разжигают ненависть к жителям Львовщины.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Маразм крепнет

Цель оккупантов – поссорить украинцев между собой. К примеру, в соцсети TikTok набирает популярность хештег "Фортеця Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы Антитела "Фортеця Бахмут". В этих "работах":

  • обвиняют львовян в том, что они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность;
  • приписывают Львову больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту;
  • высмеиваются высокие цены на аренду квартир.

По большей части видео публикуют либо на пустых аккаунтах, либо на страницах, где уже есть много роликов с "изменой".

Как отмечают в Центре, таким примитивным способом циничные россияне пытаются разжечь ненависть внутри Украины, настраивая жителей разных областей друг против друга. Безусловно, потенциальный успех этих жалких операций был бы на руку врагу.

"Важно помнить: враг у нас один, и это – РФ. А абсолютно безопасных мест в Украине нет и не будет, пока мы не прогоним российские войска из своих земель", – призвали в SPRAVDI.

Напомним, в ГУР МО предупредили о подготовке информационно-психологических операций россиянами. Конечно же, любой "вброс" имеет свою цель. Следовательно, следует соблюдать информационную гигиену.

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Дата публикации
Просмотры
400
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