Очевидцы рассказали об эхо взрывов из Краснодарского края в Керчи

У окупантов была горячая ночь.

В ночь на 8 июня 2024 года во временно оккупированной Керчи были слышны звуки взрывов.

Об этом местные жители поделились с Telegram-каналом "Крымский ветер".

Правда, речь шла не о взрывах в Керчи, а о громких взрывах с другой стороны Керченского пролива — в Темрюкском районе Краснодарского края.

В частности, очевидцы сообщали, что в Темрюке раздавались взрывы – причем обстрел и звуки взрывов раздавались один за другим.

Между тем от взрывов в Севастополе, которые звучали раньше ночью, — у местных жителей дома вылетели стекла и окна.

В настоящее время власти не комментируют причину инцидента.

Напомним, в результате ночной атаки 7 июня в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ. оккупанты уже не могут чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.

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