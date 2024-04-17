Очевидцы сообщают, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прозвучали в районе аэропорта

"Джанкой" – это действующий аэродром
Во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались взрывы.
Жители сообщают о пожаре в районе военного аэродрома.
Официальной информации пока нет.
Отметим, что "Джанкой" — действующий государственный аэродром в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, а также три авиационных эскадрилья.
Ранее сообщалось, что кафиры в Крыму зафиксировали опрокидывание батереи "Градов".
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