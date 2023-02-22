Очевидцы сообщают о мощной "бавовне" во временно оккупированных городах на Донбассе

"Бавовна" началась сразу во многих оккупированных россиянами городах на Донбассе.

Об этом сообщают в соцсетях.

В частности, в списке с "бавовной" — временно оккупированные Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск и т.д.

В Харцызске после "бавовны" в некоторых районах города исчез свет. Мэр города сообщил о якобы работе "ПВО".

Российские оккупанты истерически пишут об атаке "хаймарсов".

Пока нет официальной информации об инциденте.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Мариуполе раздались взрывы. От мощных взрывов в их домах тряслись окна. В автомобилях сработали сигнализации.

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