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Очевидцы сообщают о мощной "бавовне" во временно оккупированных городах на Донбассе

Очевидцы сообщают о мощной "бавовне" во временно оккупированных городах на Донбассе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
589
Время на прочтение
1 мин
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Очевидцы сообщают о мощной "бавовне" во временно оккупированных городах на Донбассе

Фото: из соцсетей

"Бавовна" началась сразу во многих оккупированных россиянами городах на Донбассе.

Об этом сообщают в соцсетях.

В частности, в списке с "бавовной" — временно оккупированные Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск и т.д.

В Харцызске после "бавовны" в некоторых районах города исчез свет. Мэр города сообщил о якобы работе "ПВО".

Российские оккупанты истерически пишут об атаке "хаймарсов".

Пока нет официальной информации об инциденте.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Мариуполе раздались взрывы. От мощных взрывов в их домах тряслись окна. В автомобилях сработали сигнализации.

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Дата публикации
Просмотры
589
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