"Очистим нашу Родину от скверны": партизаны в РФ пообещали уничтожить Путина и его окружение (манифест)

Они также обратились к российским властям и пообещали очистить Россию от узурпатора Путина и его окружения.

Бывший депутат госдумы России Илья Пономарев зачитал часть из соответствующего манифеста Национальной Республиканской армии, сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.

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По словам депутата, убийство дочери "идеолога Путина" взяло на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Геращенко опубликовал и сам манифест.

"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России!"

Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправившим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.

Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики.

Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право на восстание против тиранов.

Путин будет сброшен и уничтожен!

Наша цель – остановить уничтожение России и ее соседей, прекратить деятельность кучки кремлевских дельцов, которые присосались к богатствам нашего народа и совершают сегодня преступления внутри страны и за ее пределами.

Мы объявляем чиновников правительства России и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сдаст свои полномочия, будут нами уничтожаться.

Мы объявляем бизнесменов, которые зарабатывают свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – предателями родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, будут сами уничтожаться нами.

Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сдаст оружие и не снимет погоны, будут уничтожаться нами.

Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут уничтожаться нами.

Мы помним о взрывах домов в России, которые привели Путина к власти. Знаем, что режим не остановится перед каким-либо ужасным преступлением. И заявляем: мы проводим акции только против лиц этой власти. Мы не будем атаковать гражданские объекты и мирных граждан, и если путинские силовики будут делать подобные провокации и приписывать жертвы нам – не верьте им!

Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, Сирии и других.

Мы призываем всех россиян вступать в наши ряды и поднимать бело-сине-белый флаг новой россии вместо опозоренного путинскими властями триколора.

Мы призываем тех, кто готов бороться, следовать нашему примеру и свергнуть этот бесчеловечный, лицемерный и антинародный режим!

Мы считаем недопустимым, что россиян начали шельмовать по всему миру из-за военных преступлений, совершенных теми, кто не имеет ни национальности, ни родины, и кто любит только деньги и власть.

Мир – не враг России, а Россия – не враг человечеству, и мы докажем это делом. Мы предоставим защиту всем, кто пойдет на наш призыв.

В манифесте партизаны также обещают после свержения путинского режима освободить всех незаконно осужденных и построить новое общество без олигархов, коррупции, произвола чиновников, унизительной бедности, в котором власть будет принадлежать народу, где граждане сами будут выбирать себе лидеров и сами органы сил.

"Да здравствует свободная Россия! Где бы вы ни были – боритесь как мы, боритесь вместе с нами, боритесь лучше нас! Очистим нашу родину от скверны! Победа будет за нами!", — призвали россиян партизаны.

Напомним, что дочь "идеолога Путина" Дугина погибла в авто, где была заложена взрывчатка.

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