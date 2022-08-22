"Очистим нашу Родину от скверны": партизаны в РФ пообещали уничтожить Путина и его окружение (манифест)

Убийство Дарьи Дугиной взяли на себя партизаны "Национальной Республиканской Армии".
Они также обратились к российским властям и пообещали очистить Россию от узурпатора Путина и его окружения.
Бывший депутат госдумы России Илья Пономарев зачитал часть из соответствующего манифеста Национальной Республиканской армии, сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.
По словам депутата, убийство дочери "идеолога Путина" взяло на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
Геращенко опубликовал и сам манифест.
"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России!"
Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправившим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.
Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики.
Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право на восстание против тиранов.
Путин будет сброшен и уничтожен!
Наша цель – остановить уничтожение России и ее соседей, прекратить деятельность кучки кремлевских дельцов, которые присосались к богатствам нашего народа и совершают сегодня преступления внутри страны и за ее пределами.
Мы объявляем чиновников правительства России и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сдаст свои полномочия, будут нами уничтожаться.
Мы объявляем бизнесменов, которые зарабатывают свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – предателями родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, будут сами уничтожаться нами.
Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сдаст оружие и не снимет погоны, будут уничтожаться нами.
Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут уничтожаться нами.
Мы помним о взрывах домов в России, которые привели Путина к власти. Знаем, что режим не остановится перед каким-либо ужасным преступлением. И заявляем: мы проводим акции только против лиц этой власти. Мы не будем атаковать гражданские объекты и мирных граждан, и если путинские силовики будут делать подобные провокации и приписывать жертвы нам – не верьте им!
Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, Сирии и других.
Мы призываем всех россиян вступать в наши ряды и поднимать бело-сине-белый флаг новой россии вместо опозоренного путинскими властями триколора.
Мы призываем тех, кто готов бороться, следовать нашему примеру и свергнуть этот бесчеловечный, лицемерный и антинародный режим!
Мы считаем недопустимым, что россиян начали шельмовать по всему миру из-за военных преступлений, совершенных теми, кто не имеет ни национальности, ни родины, и кто любит только деньги и власть.
Мир – не враг России, а Россия – не враг человечеству, и мы докажем это делом. Мы предоставим защиту всем, кто пойдет на наш призыв.
В манифесте партизаны также обещают после свержения путинского режима освободить всех незаконно осужденных и построить новое общество без олигархов, коррупции, произвола чиновников, унизительной бедности, в котором власть будет принадлежать народу, где граждане сами будут выбирать себе лидеров и сами органы сил.
"Да здравствует свободная Россия! Где бы вы ни были – боритесь как мы, боритесь вместе с нами, боритесь лучше нас! Очистим нашу родину от скверны! Победа будет за нами!", — призвали россиян партизаны.
Напомним, что дочь "идеолога Путина" Дугина погибла в авто, где была заложена взрывчатка.
Читайте также: