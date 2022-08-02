Очистка ложек и вилок из нержавеющей стали: полезная хитрость хозяек

Очистка ложек и вилок из нержавеющей стали – важный шаг в уходе за ними. И существует одна хитрость, которая поможет сделать этот процесс более простым и эффективным. Читайте о ней в материале ТСН.ua.

Впечатление от вкуснейшего обеда может быть испорчено, если положить на стол неопрятные с виду столовые приборы. Обычно украинцы предпочитают ложки и вилки из нержавеющей стали, ведь они очень практичны, не чернеют со временем и не испытывают коррозию. Однако на них очень быстро накапливается налет, который трудно очистить обычным мытьем.

Некоторые хозяйки используют для этого пищевую соду. Но такой метод очень хлопотный. Есть гораздо более хитрый способ – для эффективной очистки ложек и вилок из нержавейки их нужно прокипятить. Так вы сможете избавиться даже от устаревших пятен от кофе или чая.

Как хозяйки "варят" ложки и вилки

Процесс очищения ложек и вилок достаточно прост:

В любую удобную емкость, например кастрюлю, нужно налить 2 литра воды. Засыпать в жидкость 2 столовых ложки соды и 2 столовых ложки соли. Довести воду до кипения, положить туда все столовые приборы, которые нужно очистить, и кипятить 20-30 минут. После этого нужно все ложки и вилки промыть под проточной водой.

Если налет все еще остается, следует прокипятить еще раз.