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"Очко засасывает все тело, остаются только глаза и нос": российский десантник о работе украинских ДРГ (видео)

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"Очко засасывает все тело, остаются только глаза и нос": российский десантник о работе украинских ДРГ (видео)

Российские десантники признают, что украинские защитники наводят на них страх.

оккупанты боятся спать по ночам, ожидая прихода ВСУ.

Да, один из российских десантников поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Воин жалуется, что опасается работы украинской ДРГ.

"Тут тепло, солнышко, все ох*нно, только страшно. Во время прыжков с Ил-76 очко десантника кусало лом. А тут ночью очко десантника засасывает все тело, остаются только глаза, чтобы смотреть и нос, чтобы дышать. А то ночью приползет украинская ДРГ и утащит тебя в Киев. А так живы-здоровы", — говорит десантник.

Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские оккупанты атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.

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