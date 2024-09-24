Одарченко попросил убежища в ЕС: новые подробности побега скандального нардепа

Еще один одиозный украинский нардеп скрылся за границу во время войны. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко незаконно пересек государственную границу и теперь релаксирует в Румынии. Но это еще не все.

Какие новые подробности стали известны о путешествии скандального нардепа, в чем его подозревают в Украине и как собираются возвращать домой – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

История на миллионы

История с Одарченко тянется уже почти год. В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепа от фракции "Слуги народа" Андрея Одарченко в попытке подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.

Нардеп якобы хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, где Одарченко на тот момент занимал должность ректора. Действие контракта приостановлено. В обмен на эту услугу он предлагал Найему предоставить взятки в размере 50 тысяч долларов, но не просто наличными, а биткоином, и еще плюс 8% от выделенной суммы на ремонт вуза.

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В начале сентября 2023 года Андрей Одарченко перечислил Найемую часть взятки криптовалютой в сумме 0,39 ВТС, что равнялось тогда 10 тысяч долларов. Но незамеченно провернуть историю не удалось.

Внес залог и вышел из-под стражи, но есть нюанс

В ноябре 2023 года Одарченко получил подозрение от правоохранителей за подкуп чиновника, уже 22 ноября суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца, но с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен. Ну и по старой-доброй схеме народный избранник внес залог за свою свободу в 15 миллионов гривен.

Ну если биткоины были на взятку, то вопрос, откуда деньги на залог, риторический. Тогда же в суде Одарченко признал контакты с Найемом, но заявил, что тот якобы просил научить его пользоваться криптовалютой, а дело против него назвал «политическим или каким-то другим преследованием».

Из партии это исключили, а вот из фракции и комитета — нет

После такого скандала, также в ноябре 2023 года, Одарченко был исключен из партии "Слуга народа". Но что интересно, из фракции он до сих пор не исключен и только сейчас в Верховной Раде зарегистрировали постановление об отзыве народного депутата-беглеца Андрея Одарченко с должности члена комитета по антикоррупционной политике.

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Дальше тоже не менее интересные факты. После того, как народный избранник внес залог, суд обязал фигуранта сдать свои загранпаспорта и носить электронное средство контроля. Но, как стало известно, несмотря на решение суда, органы внутренних дел так и не надели на Одарченко электронный браслет. Такие чудеса, но в САП не сообщили, привлекут ли к ответственности должностных лиц, которые должны были выполнить решение суда относительно применения к обвиняемому электронному средству контроля.

На 18 сентября уже 2024 было назначено очередное судебное заседание, но внезапно Одарченко исчезает с горизонтов, отследить, где он — невозможно, потому что браслет же не одевали, в зале суда представители специализированной антикоррупционной прокуратуры заявляют — они имеют подозрение, что Одарченко вообще сбежал за границу. Конечно, нардеп о причинах неявки ни суд, ни прокурор не сообщил.

Что заявили адвокаты Одарченко?

Более того, даже его адвокаты сказали, что связаться с ним не могут, но и не подтверждали, что их подзащитный направил пятками. Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос взыскания в доход государства его залога в 15 миллионов и ходатайствовали об объявлении нардепа в розыск.

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Одарченко дают еще, так сказать, последний шанс, суд принимает решение применить повод к обвиняемому народному депутату на следующее судебное заседание, которое назначили на 19 сентября 2024 года на 08:00. А уж, мол, как он не придет, тогда ходатайство прокуроров о розыске рассмотрят. По информации Центра противодействия коррупции, адвокаты Одарченко назвали ходатайство прокуроров преждевременными и считают, что причины его неявки в суд могут быть уважительными.

Но и на следующий день Одарченко не явился. На сайте Министерства внутренних дел Одарченко считается пропавшим без вести еще 17 сентября, то есть за день до очередного заседания в суде. Именно в этот день его в последний раз видели в столице. 23 сентября созывается новое судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде – Одарченко снова нет.

Как Одарченко удалось сбежать?

Впрочем, в противоположность этому, в НАБУ заявили, что Одарченко пересек границу в районе населенного пункта Красноильск Черновицкой области. Кроме того, известно, что семья Одарченко в настоящее время проживает в Закарпатье. Ну и вы же понимаете, что присутствие этой области по делу не случайно.

По словам прокурора, Одарченко хвастался, что наладил хорошие отношения с уже бывшим главой Закарпатской ОГА Виктором Никитой, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Этой информацией Одарченко якобы делился с Мустафой Найемом, которому предлагал взятки, и эти слова избранника зафиксированы в ходе оперативных мероприятий правоохранителями.

Итак, что имеем сейчас: Одарченко объявлен в международный розыск и, кроме того, Высший антикоррупционный суд заочно арестовал народного депутата. Правда, вопрос теперь, действительно ли его найдут и вернут в Украину для дальнейшего расследования.

Куда дальше может поехать Одарченко?

Но есть еще интересный момент и сугубо гипотеза, куда дальше может пойти Одарченко, судя по его декларации за 2023 год, у его дочери и сына есть апартаменты в Таиланде. А купили их в 2022 году, да, уже во время полномасштабной войны в августе месяце, но не указано в декларации, по какой цене.

Напомним, что ранее правоохранители квалифицировали действия депутата по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Видимо, Одарченко очень переживал за имущество, ведь до парламентских выборов он был деканом факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. Также он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове.

Напомним, оказавшись в Румынии, нардеп попросил государственные органы предоставить ему убежище.

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