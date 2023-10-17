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Одещина оказалась в опасности: находитесь в укрытиях отражения воздушной тревоги

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Одещина оказалась в опасности: находитесь в укрытиях отражения воздушной тревоги

Враг снова выпустил дроны / Фото: ТСН.ua

Враг снова принялся атаковать Украину вражескими беспилотниками.

На территории Одесской области в ночь на 17 октября 2023 года объявлена воздушная тревога.

"Жители Белгород-Днестровского района, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно! Работу сил ПВО не снимать!" — об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников по территории области. Позаботьтесь о собственной безопасности.

"Белгород-Днестровский район – враждебные БпЛА в Вашем направлении", – подтвердили информацию в Воздушных Силах ВСУ. В целом всей Одесской области угрожают вражеские ударные дроны.

"Одесский район, также не выходите из укрытий! Берегите себя и близких!", - позже добавил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, китайские компании поставляют в Россию вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и металлы, используемые в оборонной промышленности. Подробнее – в материале.

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Дата публикации
Просмотры
225
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