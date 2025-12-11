Одесчина пережила атаку дронами: что повредил враг

Российские дроны / © tsn.ua

Российские войска в ночь на 11 декабря атаковали Одесскую область ударными дронами. Были повреждены объект энергетики, два частных дома и админздание.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Одесская область ночью пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона», — указано в заявлении Кипера.

Он проинформировал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали большинство вражеских беспилотников, однако произошли повреждения объекта энергетики. Также были повреждены два частных дома поблизости. В админздании было выбито остекление и двери.

Из-за российской атаки возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели.

Данные о погибших и пострадавших не поступали. Все службы работают над ликвидацией последствий.

К слову, этой же ночью российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждена инфраструктура и возникли пожары.