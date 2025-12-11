- Дата публикации
Категория
Украина
Одесчина пережила атаку дронами: что повредил враг
Олег Кипер отметил, что российская атака на Одесчину была направлена на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры.
Российские войска в ночь на 11 декабря атаковали Одесскую область ударными дронами. Были повреждены объект энергетики, два частных дома и админздание.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Одесская область ночью пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона», — указано в заявлении Кипера.
Он проинформировал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали большинство вражеских беспилотников, однако произошли повреждения объекта энергетики. Также были повреждены два частных дома поблизости. В админздании было выбито остекление и двери.
Из-за российской атаки возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели.
Данные о погибших и пострадавших не поступали. Все службы работают над ликвидацией последствий.
К слову, этой же ночью российские оккупанты нанесли удар по объектам энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждена инфраструктура и возникли пожары.