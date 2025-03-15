Одесчина пережила атаку оккупантов: что происходит в регионе 15 марта

Ночью, 15 марта, российские войска атаковали Одесчину ударными беспилотниками.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыш, окон и дверей", — написал он.

Кроме того, в Одессе пострадала 61-летняя женщина. Она получила травмы лица обломками стекла в результате взрывной волны. Госпитализирована в больницу.

На месте атаки

"В результате первой атаки на Черноморск, ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. По состоянию на утро в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение – в штатном режиме. Также, благодаря оперативной работе энергетиков, возобновлено электроснабжение", - добавил он.

Напомним, в Одессе в ночь на 15 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Читайте также: