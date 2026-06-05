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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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93
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Одещина под ударом: что известно о ночных "прилетах"

В регионе обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками.

О последствиях сообщили в ОВА.

«В Одесском районе в результате попадания БпЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БпЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования», — отметил глава ОВА Олег Кипер.

По его данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на местах событий работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, в результате российского удара по Конотопу пострадали трое детей и их мать. Все госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

По данным Воздушных сил Украины, российская армия в ночь на 5 июня запустила по Украине две управляемые авиаракеты и 216 БпЛА, баражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы типа «Пародия». ПВО уничтожила 198 дронов.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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