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- Украина
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Одещина под ударом: что известно о ночных "прилетах"
В регионе обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения.
Ночью россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками.
О последствиях сообщили в ОВА.
«В Одесском районе в результате попадания БпЛА разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БпЛА возникло возгорание пустого складского здания и оборудования», — отметил глава ОВА Олег Кипер.
По его данным, обошлось без пострадавших. Сейчас на местах событий работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий.
Напомним, в результате российского удара по Конотопу пострадали трое детей и их мать. Все госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.
По данным Воздушных сил Украины, российская армия в ночь на 5 июня запустила по Украине две управляемые авиаракеты и 216 БпЛА, баражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы типа «Пародия». ПВО уничтожила 198 дронов.