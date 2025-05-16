Одесчина содрогалась от взрывов: что известно о пострадавших и последствиях

Последствия удара / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Ночью россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам Одесской области. Три человека пострадали.

О последствиях вражеской атаки сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные нашими спасателями», — написал он.

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По последним данным, пострадали три человека: один мужчина после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадала женщина — в крайне тяжелом состоянии.

Последствия атаки

«Все службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Из-за попадания разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с тремя автомобилями. На местах загорелись пожары — их уже потушили», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ночью Киев находился под вражеской атакой. В столице работала ПВО. В нежилой зоне Святошинского района Киева зафиксировано возгорание.

В Киевской области под удар попали два района.

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