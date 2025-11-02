- Дата публикации
Одесчина содрогалась от взрывов: горели автомобили, есть жертвы
Одесская область находилась под вражеской атакой — россияне били ударными беспилотниками.
РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть погибшие.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.
Напомним, что в Днепропетровской области в результате вражеской атаки погибли два ребенка.