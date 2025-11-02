Одесчина содрогалась от взрывов: горели автомобили, есть жертвы

На местах атаки возникли пожары / © Associated Press

Реклама

РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть погибшие.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Реклама

Спасатели на месте пожара

По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате вражеской атаки погибли два ребенка.