Украина
1226
1 мин

Одесчина содрогалась от взрывов: горели автомобили, есть жертвы

Одесская область находилась под вражеской атакой — россияне били ударными беспилотниками.

Анастасия Павленко
На местах атаки возникли пожары

На местах атаки возникли пожары

РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Есть погибшие.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.

Спасатели на месте пожара

Спасатели на месте пожара

По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате вражеской атаки погибли два ребенка.

1226
