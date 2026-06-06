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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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240
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Одесчина содрогалась от взрывов: стали известны последствия

Россияне атаковали ночью Одесскую область. Из-за обстрелов повреждены жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Враг снова атаковал Одесчину ударными беспилотниками. Повреждения получили жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«В результате атаки повреждены многоэтажка, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы. Погибших и пострадавших нет», — уточнил он.

Сейчас на местах происшествия экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив объекты критической и промышленной инфраструктуры, в результате чего погибли два работника предприятия.

В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских дронов.

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Дата публикации
Количество просмотров
240
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