Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Одесчина в огне: появились фото после вражеской атаки

Россияне мощно ударили по Одесской области. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Одесчина пережила атаку

Одесчина пережила атаку / © Getty Images

Ночью, 28 сентября, россияне атаковали Одесскую область — возникли пожары.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

«В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который огнеборцы ликвидировали. Также повреждена крыша находившегося рядом частного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

После ударов возникли пожары

Напомним, с полуночи дроны атакуют Киев, восточные, южные и центральные регионы Украины. Ночью Россия также ударила по Хмельнитчине. Крылатые ракеты на рассвете атаковали Киев, в городе слышно много взрывов. По последним данным, трое погибших, среди них 12-летняя девочка.

Дата публикации
Количество просмотров
102
