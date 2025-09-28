- Дата публикации
Одесчина в огне: появились фото после вражеской атаки
Россияне мощно ударили по Одесской области. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.
Ночью, 28 сентября, россияне атаковали Одесскую область — возникли пожары.
О последствиях сообщили в ГСЧС.
«В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который огнеборцы ликвидировали. Также повреждена крыша находившегося рядом частного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, с полуночи дроны атакуют Киев, восточные, южные и центральные регионы Украины. Ночью Россия также ударила по Хмельнитчине. Крылатые ракеты на рассвете атаковали Киев, в городе слышно много взрывов. По последним данным, трое погибших, среди них 12-летняя девочка.