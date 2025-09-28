Одесчина в огне: появились фото после вражеской атаки

Одесчина пережила атаку / © Getty Images

Ночью, 28 сентября, россияне атаковали Одесскую область — возникли пожары.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

«В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который огнеборцы ликвидировали. Также повреждена крыша находившегося рядом частного жилого дома», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

После ударов возникли пожары

Напомним, с полуночи дроны атакуют Киев, восточные, южные и центральные регионы Украины. Ночью Россия также ударила по Хмельнитчине. Крылатые ракеты на рассвете атаковали Киев, в городе слышно много взрывов. По последним данным, трое погибших, среди них 12-летняя девочка.