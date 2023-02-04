Одесса без света: Шмыгаль поручил в течение суток завезти в город мощные генераторы

Подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.

Одесса и часть Одесского района остаются обесточенными из-за аварии на одной из подстанций. В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.

Об этом он написал в Telegram.

"Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", — говорится в сообщении.

По его словам, ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критическую инфраструктуру – невозможно.

На внеочередном заседании правительства также было поручено образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики при участии в. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

Также сообщается, что министр энергетики Герман Галущенко и руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий выехали в Одессу.

В Одесской области произошла масштабная авария на подстанции

Город Одесса и часть Одесского района временно обесточены. На подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария. Из-за отсутствия электроснабжения перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

В Одессе ввели аварийные отключения.

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