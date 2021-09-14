"Одесса — это не Украина": русский, переехавший жить в Украину, сделал скандальное заявление (видео)

"Одесса — это не Украина": русский, переехавший жить в Украину, сделал скандальное заявление (видео)

Парню нравится, что от него не требуют разговаривать на украинском языке.

Русский Дмитрий Староверов, который переехал жить в Одессу, начал публично выступать против территориальной целостности Украины.

Об этом пишет Обозреватель.

В Сети появилось видео, на котором снято часть трансляции с участием Староверова на сервисе Twitch.

Разговаривая с другом, Староверов рассказал, что некоторое время проживал в Киеве, где работал на кассе в одном из супермаркетов. Но потом переехал в Одессу, где у него никто не требует разговаривать на украинском и вообще никто не говорит на государственном языке. Поэтому он чувствует себя в этом городе просто "прекрасно".

"Одесса — это не Украина. Здесь украинским вообще никто не разговаривает. Это кайф. Я в Киеве на кассе работал, потом переехал. Здесь прекрасно, прекрасно", — говорит за кадром Староверов своему собеседнику.

Накануне в Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой".

Напомним, что скандальная преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая называла Украину "лимфоузлом на теле американской колонии", больше не работает в вузе. Ее уволили с должности.

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