Одесса и Черноморск остались без света - какая причина

Ночью 14 февраля ряд потребителей Одессы и Черноморска остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации на оборудовании энергетической компании.

Об этом 15 февраля сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

По его словам, аварийная ситуация возникла на одном из объектов компании, что привело к временному отключению электроснабжения не только для населения, но и для объектов критической инфраструктуры. Специалисты компании оперативно выехали на места, чтобы максимально быстро восстановить поставки электроэнергии. До полной стабилизации ситуации критически важные объекты переведены на резервное питание с помощью генераторов.

Он сообщил, что в городе Черноморск подача воды будет осуществляться по заранее установленным графикам, а в Одессе — в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах — организован подвоз технической воды. Информацию о расположении пунктов подвоза можно найти по ссылке: Telegram-канал города.

Отмечается, что для поддержки жителей в области работают 570 пунктов Несокрушимости, где люди могут получить помощь во время отключения света.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Для ликвидации последствий привлекались более 100 спасателей. Из-за ночного обесточивания многие районы Одессы временно остались без воды. Среди них — Киевский, Приморский, Хаджибейский и часть Пересыпского районов.