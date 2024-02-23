Одесса и Днепр приходят в себя от мощных ударов: все подробности ночной атаки по Украине

Разбита многоэтажка, ранены и погибли. Очередная ночь ужаса устроена оккупантами мирным жителям Днепра и Одессы. Вражеские беспилотники попали в многоквартирный дом в Днепре. Несколько этажей полностью разрушены. Прилетело и по предприятиям Одессы и Днепра. Разбор завалов продолжался до утра. К сожалению, избежать жертв не удалось.

Больше о ночной атаке на Украину – в эксклюзиве TSN.UA.

Шахеды атаковали Днепр

Россия в ночь на 23 февраля атаковала дронами Днепр и Одессу. Враг попал по многоэтажке и другой инфраструктуре. К сожалению, есть раненые и погибшие. В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили пять вражеских беспилотников. Однако не удалось избежать попадания. Да, российские дроны попали по предприятию Днепра и многоэтажке. Несколько квартир разрушены до основания.

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Последствия вражеской атаки

Жители разбитого дома вовсю держатся. Но слезы сами обращаются на глаза. Потому что осознать, что пережитое ночью – это реальность, до сих пор не могут.

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Сначала сообщалось о четырех пострадавших, а также о людях, оказавшихся под завалами. Впоследствии стало известно, что в многоэтажке Днепра были травмированы восемь человек, семеро из которых были доставлены в больницу. В настоящее время двое пострадавших остаются в медучреждении в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Оккупанты ударили по Днепропетровщине

Кроме Днепра, оккупанты ударили по Никопольскому району области. Огнем из артиллерии враг накрывал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины. Были повреждены два предприятия, три частных дома, избиты хозяйственные постройки. Задело линии электропередач. Люди не пострадали.

Россия атаковала Одессу

Также русские войска атаковали дронами Одессу. В то же время враг направил по городу ракеты, выпущенные из самолетов тактической и стратегической авиации из акватории Черного моря. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделения ПВО сбили девять беспилотников, направлявшихся в Одессу. Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города. На месте устроили поисково-спасательную операцию. Там работали 34 спасателя, были задействованы восемь единиц пожарной техники.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала. Позже под завалами обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины.

Всего в ночь на 23 февраля оккупанты выпустили по Украине 31 беспилотник Shahed из Приморско-Ахтарска в России и из мыса Чауда в Крыму, три зенитные управляемые ракеты С-300 из Донетчины; противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22 из акватории Черного моря.

В Воздушных силах сообщили, что средствами ПВО были уничтожены 23 беспилотника в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей. Несмотря на то, что разрушений и погибших избежать не удалось, люди продолжают жить дальше, верят в ВСУ и победу Украины.

Что предшествовало

Российские войска в ночь на 23 февраля атаковали дронами-камикадзе Днепр и Одессу. Враг попал по многоэтажке и другой инфраструктуре. В результате погибли и получили ранения люди.

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