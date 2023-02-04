Одесса и Одесский район сидят без света из-за масштабной аварии: какая ситуация и прогнозы энергетиков

Обесточены как жилые дома, так и объекты критической инфраструктуры и промышленности.

Вся Одесса и часть Одесского района временно обесточены. На подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетики работают над питанием критической инфраструктуры. В настоящее время заживляют котельные, водонапорные станции, больницы и т.д.

"Из-за аварии и пожара, возникшего утром на энергетическом объекте, в Одесском районе и Одессе — аварийные отключения электроснабжения. В настоящее время возвращают электроэнергию объектам критической инфраструктуры (котельным, водопроводным станциям, больницам). Восстановление электроснабжения требует определенного времени", – сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Из-за отсутствия электроснабжения перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что "электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ, поэтому нужно набраться терпения".

В "Укрэнерго" не могут точно сказать, когда свет вернется.

"К сожалению, масштаб аварии достаточно существенный, поэтому и ограничения энергопитания в этот раз будут более длительными. Сейчас невозможно определить конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают по устранению последствий и возобновлению энергопитания, — говорится в заявлении компании.

Напомним, вечером 3 февраля в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии.

В преддверии энергетики сообщили, что завершили работы по переподключению высоковольтных сетей. По их данным, это позволит передавать и распределять электроэнергию для Одессы и Одесского района и дальше вернуться к графикам отключений.

После последней массированной ракетной атаки РФ на территории Одесской области продолжаются экстренные отключения света, поскольку энергетическая инфраструктура региона испытала значительные разрушения.

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