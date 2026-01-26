- Дата публикации
Одесса переходит на дистанционку: на сколько задержатся занятия из-за непогоды
В связи с резким ухудшением погодных условий – морозом, мокрым снегом и гололедицей – учебные заведения Одесской области 27 января переходят на дистанционный формат обучения.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Рекомендация касается детских садов, школ, заведений внешкольного, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.
Руководителей громад просят при необходимости организовать дежурные группы в детских садах, чтобы обеспечить наблюдение за детьми.
"Главное сейчас - позаботиться о безопасности детей и педагогов", - подчеркнул Олег Кипер.
Напомним, из-за критической ситуации в энергетике, вызванной российскими обстрелами и аномальными холодами, правительство приняло новые решения относительно учебного процесса.