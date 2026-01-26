ТСН в социальных сетях

Украина
Украина
290
1 мин

Одесса переходит на дистанционку: на сколько задержатся занятия из-за непогоды

В связи с резким ухудшением погодных условий – морозом, мокрым снегом и гололедицей – учебные заведения Одесской области 27 января переходят на дистанционный формат обучения.

Кирилл Шостак
Гололедица

Гололедица / © Информатор

В связи с резким ухудшением погодных условий в Одесской области – сильным снижением температуры, налипанием мокрого снега и гололедицей – учебным заведениям рекомендовано завтра, 27 января, перейти на дистанционный формат обучения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Рекомендация касается детских садов, школ, заведений внешкольного, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Руководителей громад просят при необходимости организовать дежурные группы в детских садах, чтобы обеспечить наблюдение за детьми.

"Главное сейчас - позаботиться о безопасности детей и педагогов", - подчеркнул Олег Кипер.

Напомним, из-за критической ситуации в энергетике, вызванной российскими обстрелами и аномальными холодами, правительство приняло новые решения относительно учебного процесса.

290
