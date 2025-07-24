Одесса пережила адскую ночь: в городе сильные разрушения, травмированы (фото)

Атака в Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Реклама

Сегодня Одесса пережила очередную адскую ночь. Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. Предварительно пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что из-за атаки российской армии разрушена жилая девятиэтажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах от пятого до восьмого этажа. Кроме того, горели дома на пятом-шестом этажах одного из подъездов.

Реклама

"Есть угроза обрушения конструкций. Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых человек - их заблокировало в квартирах", - говорится в сообщении.

Спасатели работают по другим адресам, где возникли пожары. В частности, в частном доме и АЗС.

Также на территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.

ФОТО

Ночью россияне массированно атаковали Одессу ударными БПЛА. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Обстрел разрушил 9-этажку в Одессе. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

РФ атаковала Одессу беспилотниками. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одессе повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры, в городе ряд пожаров. / © Запорожская ОВА

В частности, россияне удар нанесли по рынку Привоз. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одессе горит рынок Привоз. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, ночью враг нанес массированный удар беспилотникам по Одессе. Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров. Атака повредила памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.

Реклама

Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 20 Дом весь разорван на куски! Самый массированный удар по Франковску ракетами и дронами