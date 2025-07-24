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- Украина
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Одесса пережила адскую ночь: в городе сильные разрушения, травмированы (фото)
В городе вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.
Сегодня Одесса пережила очередную адскую ночь. Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. Предварительно пострадали три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что из-за атаки российской армии разрушена жилая девятиэтажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах от пятого до восьмого этажа. Кроме того, горели дома на пятом-шестом этажах одного из подъездов.
"Есть угроза обрушения конструкций. Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых человек - их заблокировало в квартирах", - говорится в сообщении.
Спасатели работают по другим адресам, где возникли пожары. В частности, в частном доме и АЗС.
Также на территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.
ФОТО
Как сообщалось, ночью враг нанес массированный удар беспилотникам по Одессе. Произошли повреждения гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров. Атака повредила памятники архитектуры в находящемся под охраной ЮНЕСКО историческом центре Одессы.