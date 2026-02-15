- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 619
- Время на прочтение
- 1 мин
Одесса пережила еще одну адскую ночь: появились детали и фото
В Одессе на местах попадания возникали пожары, для ликвидации последствий были привлечены более 100 спасателей.
В ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Для ликвидации последствий привлекалось более 100 спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС и показали кадры с мест атаки.
«В результате атаки получило повреждения здание объекта железнодорожной инфраструктуры. Возникло возгорание. Во время повторной атаки повреждена цистерна с топливом. Произошел разлив и возгорание нефтепродуктов. Кроме того, ночью спасатели привлекались к тушению крыши заброшенного одноэтажного здания, также вспыхнувшего в результате атаки», — говорится в сообщении.
Что известно о ночной атаке по Одессе
Руководитель ОВА Сергей Лысак с утра сообщил о последствиях вражеской атаки.
По его данным, оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Одессы, в результате чего были повреждены жилые дома и учебные заведения. Пострадавших нет. Он уточнил, что россияне атаковали Одессу практически всю ночь.
После ночных ударов значительная часть Одессы осталась без водоснабжения из-за обесточивания. В частности, без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского.