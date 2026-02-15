Одесса пережила еще одну адскую ночь: появились детали и фото

Последствия российского удара по Одессе, 15 февраля

В ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Для ликвидации последствий привлекалось более 100 спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали кадры с мест атаки.

«В результате атаки получило повреждения здание объекта железнодорожной инфраструктуры. Возникло возгорание. Во время повторной атаки повреждена цистерна с топливом. Произошел разлив и возгорание нефтепродуктов. Кроме того, ночью спасатели привлекались к тушению крыши заброшенного одноэтажного здания, также вспыхнувшего в результате атаки», — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий удара по инфраструктуре Одессы

Что известно о ночной атаке по Одессе

Руководитель ОВА Сергей Лысак с утра сообщил о последствиях вражеской атаки.

По его данным, оккупанты нанесли удар по инфраструктуре Одессы, в результате чего были повреждены жилые дома и учебные заведения. Пострадавших нет. Он уточнил, что россияне атаковали Одессу практически всю ночь.

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

После ночных ударов значительная часть Одессы осталась без водоснабжения из-за обесточивания. В частности, без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского.