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- Украина
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Одесса под атакой РФ: повреждена инфраструктура и жилые дома
В Одессе в результате российской атаки повреждена инфраструктура и жилые дома. Воздушная тревога в городе продолжается.
В Одессе в результате российской атаки повреждена инфраструктура, предварительно также есть разрушение жилых домов.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
По его словам, город находится под атакой неприятеля.
«Повреждена инфраструктура. Предварительно есть разрушение жилых домов», — сообщил Лысак.
Он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, что ранее РФ уготовила по ТЭЦ в Одесской области: что известно о последствиях атаки