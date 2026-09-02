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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Одесса под атакой РФ: повреждена инфраструктура и жилые дома

В Одессе в результате российской атаки повреждена инфраструктура и жилые дома. Воздушная тревога в городе продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © pixabay.com

В Одессе в результате российской атаки повреждена инфраструктура, предварительно также есть разрушение жилых домов.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

По его словам, город находится под атакой неприятеля.

«Повреждена инфраструктура. Предварительно есть разрушение жилых домов», — сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и призвал жителей Одессы находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что ранее РФ уготовила по ТЭЦ в Одесской области: что известно о последствиях атаки

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