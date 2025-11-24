Одесса под массированной атакой "Шахедов", есть попадания - СМИ

Атака Шахедов

Дополнено новыми материалами

Вечером 24 ноября город Одесса подвергся атаке дронов страны-агрессора России. Прозвучал ряд взрывов.

Об этом пишет Суспільне.

В Одесской области в 18:15 была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили, что из акватории Черного моря в направлении региона движется группа российских беспилотников. Сначала дроны держали курс на Черноморск, затем — на Одессу.

«Внимание! Одесса — в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!», — говорилось в сообщении.

Как пишут местные СМИ, что Одессе произошел прилет «Шахеда» по жилому дому, после прилетов свет пропал в части города.

Около 19:08 в городе прогремело по меньшей мере два взрыва. В части города пропал свет.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 ноября враг атаковал Одессу, в результате чего было зафиксировано повреждение жилого домаи одного из местных предприятий.