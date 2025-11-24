- Дата публикации
Одесса под массированной атакой "Шахедов", есть попадания - СМИ
Сначала дроны держали курс на Черноморск, затем изменили направление на Одессу.
Вечером 24 ноября город Одесса подвергся атаке дронов страны-агрессора России. Прозвучал ряд взрывов.
Об этом пишет Суспільне.
В Одесской области в 18:15 была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили, что из акватории Черного моря в направлении региона движется группа российских беспилотников. Сначала дроны держали курс на Черноморск, затем — на Одессу.
«Внимание! Одесса — в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!», — говорилось в сообщении.
Как пишут местные СМИ, что Одессе произошел прилет «Шахеда» по жилому дому, после прилетов свет пропал в части города.
Около 19:08 в городе прогремело по меньшей мере два взрыва. В части города пропал свет.
Напомним, ранее мы писали о том, что 21 ноября враг атаковал Одессу, в результате чего было зафиксировано повреждение жилого домаи одного из местных предприятий.