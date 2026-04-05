Одесса подверглась дроновой атаке: есть раненые и пожары

Пока известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.

Игорь Бережанский
Дрон-камикадзе Shahed

Дрон-камикадзе Shahed

Российские захватчики в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Сергей Лысак.

«В результате вражеской атаки на город, в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, два человека получили ранения.

Перед атакой на город Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе днем раздался взрыв после объявления ракетной опасности.

Мы ранее информировали, что одесситы озабочены судьбой мальчика, который получил травмы в результате массированной российской атаки на город.

