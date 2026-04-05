Одесса подверглась дроновой атаке: есть раненые и пожары
Пока известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки.
Российские захватчики в ночь на 5 апреля атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома.
Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Сергей Лысак.
«В результате вражеской атаки на город, в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, два человека получили ранения.
Перед атакой на город Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Одесской области.
Ранее сообщалось, что в Одессе днем раздался взрыв после объявления ракетной опасности.
Мы ранее информировали, что одесситы озабочены судьбой мальчика, который получил травмы в результате массированной российской атаки на город.