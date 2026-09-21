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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Одесса пошла под воду: город накрыли ливень и шквальный ветер (видео)

Ливень затапливает Одессу, ветер до 20 м/с. Город накрыла непогода.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Одесса пошла под воду: город накрыли ливень и шквальный ветер (видео)

Непогода / © Unsplash

В Одессе вечером 21 сентября началась сильная непогода. Город накрыла гроза со шквальным ветром, из-за ливня улицы местами подтопило. В Одесской области объявлен желтый уровень опасности.

О непогоде сообщают местные паблики, обнародуют видео с затопленными улицами и сильным ветром, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе объявили желтый уровень опасности

По информации Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, до конца суток 21 сентября в Одессе и области ожидаются гроза и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. Местами в области возможен град.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.

Все службы предупреждены и готовы оперативно реагировать на возможные последствия непогоды. Будьте внимательны и осторожны. По возможности оставайтесь в безопасных местах и не находитесь поблизости от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач», — отметил Кипер.

Жители Одессы и области призывают быть осторожными во время непогоды и по возможности оставаться в безопасных местах.

Напомним, в Киевской области до конца суток, а также утром 22 сентября ожидаются сложные погодные условия.

В целом прогноз погоды в Украине на 21-27 сентября обещает изменения из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, который принесет дожди и резкое похолодание. Однако ближе к выходным ожидается улучшение погодных условий.

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