Одесса после атак России: когда город снова получит электричество

Обстрел Одессы / © Facebook / Сергей Лысак

Реклама

В ночь на 13 декабря Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Одесчины. Поэтому Одесса и другие населенные пункты области остались без электричества.

Об этом для «Telegraf» рассказал эксперт по международным энергетическим и вопросам безопасности Михаил Гончар.

Он отмечает: «Несмотря на панические прогнозы, энергетики постепенно возвращают свет жителям Одесчины. Совместная работа ДТЭК и Укрэнерго дает положительную динамику».

Реклама

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на вечер 16 декабря энергетики восстановили подачу электричества для более чем 220 тысяч семей.

«Самая сложная ситуация сейчас именно в Одессе. Инфраструктура, питающая город, получила серьезные повреждения, поэтому свет возвращают поэтапно, там, где есть техническая возможность», — сказал Лысак.

Чиновник добавил, что воздушные тревоги усложняют процесс и делают невозможным подключение всех потребителей одновременно. Также он отметил, что четкого графика подачи света на данный момент нет.

По словам эксперта, графики отключений будут жесткими из-за необходимости ремонта и восстановления системы.

Реклама

«Ситуация не выглядит оптимистичной, но и не безнадежная. Нас пытаются столкнуть в безнадежность, чтобы мы опустили руки», — подчеркнул Гончар.

Энергетики продолжают работать, подключая районы по мере возможности, чтобы жители Одессы и области получили свет хотя бы на несколько часов ежедневно.

Напомним, из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть Одессы и окрестных населенных пунктов осталась без электричества, воды и тепла. Коммунальные службы развозили техническую воду цистернами, а энергетики работают под постоянными сигналами воздушной тревоги, часто прерывая ремонтные работы.

Из-за блэкаута частично были остановлены трамвайные маршруты, троллейбусы курсируют по сокращенному графику. В этом году враг повредил по меньшей мере 20 подстанций Одесчины, что значительно усложнило восстановление электроснабжения.