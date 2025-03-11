Одесса после дроновой атаки: появилось видео последствий удара русской армии

Мэр отметил, что коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий атаки и расчисткой завалов.

В ночь на 11 марта российская армия нанесла массированный дроновый удар по Одессе и пригороду. В результате атаки в городе вспыхнули пожары, в том числе в резервуарах с горючим.

Корреспонденты ТСН.ua зафиксировали последствия обстрелов и масштабы разрушений.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, из-за удара российских БПЛА были повреждены хозяйственные и складские помещения на разных участках города. Общая площадь разрушений превышает 2780 квадратных метров.

Россия атаковала Одессу дронами: масштабные пожары и разрушения после удара

Напомним, в Одессе два парня поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током. К сожалению, один из них погиб, другому оказывается помощь.

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