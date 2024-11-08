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Одесса приходит в себя после атаки дронами: утром заработает штаб для помощи горожанам

Одесса приходит в себя после атаки дронами: утром заработает штаб для помощи горожанам

В результате атаки на Одессу пострадал автотранспорт / Фото: t.me/odesacityofficial

Город пережил сложную ночь.

В результате массированной атаки ударными БпЛА в Одессе значительные повреждения получил одно из городских учебных заведений.

Об этом сообщает и. мэра Одессы Александра Филатова в социальных сетях.

Пострадали также частные дома, складские помещения и автотранспорт.

По словам и. мэра Одессы Александра Филатова, утром заработает городской оперативный штаб для помощи горожанам.

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