Одесса приходит в себя после атаки дронами: утром заработает штаб для помощи горожанам

Город пережил сложную ночь.
В результате массированной атаки ударными БпЛА в Одессе значительные повреждения получил одно из городских учебных заведений.
Об этом сообщает и. мэра Одессы Александра Филатова в социальных сетях.
Пострадали также частные дома, складские помещения и автотранспорт.
По словам и. мэра Одессы Александра Филатова, утром заработает городской оперативный штаб для помощи горожанам.
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