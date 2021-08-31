Одесса приняла более сотни беженцев из Афганистана: большинство — это дети и новорожденные

Одесса приняла более сотни беженцев из Афганистана: большинство — это дети и новорожденные

Одного младенца женщина родила прямо в аэропорту Кабула, пока ждала эвакуации.

Одесса приняла более сотни беженцев из Афганистана. Большинство — это дети, в том числе и новорожденные.

Также читайте Украинские самолеты вывезли из Афганистана 700 Украинские и иностранцев — Минобороны

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 31 августа.

Отмечается, что людей в Одессу привезли тремя автобусами из Борисполя. Всех эвакуированных забрали к себе члены местной афганской общины. Соотечественники приютили и совсем незнакомых, до сих пор чужих им людей. Почти сутки Одесская миграционная служба оформляла беженцев. Ведь некоторые из эвакуированных прибыли вообще без документов. Все написали заявления с просьбой предоставить им политическое убежище. Впоследствии люди получат документы, пока — имеют на руках справки.

Диаспора обещает поддерживать соотечественников и в дальнейшем: деньгами, одеждой, продуктами и всем необходимым. Люди приходят в себя от шока, оформляют документы и привыкают к жизни в другой стране. Двух эвакуированных — госпитализировали в тяжелом состоянии сразу миграционной службы, где организовали медицинский осмотр беженцев.

Напомним, 30 августа в Минобороны сообщили, что от 16 августа Украина эвакуировала всего 700 человек из Афганистана, среди которых украинцы и иностранные граждане.

Новости мира: Одесса приняла более сотни беженцев из Афганистана - в общем это дети и новорожденные

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку