Одесса содрогалась от взрывов: что известно о жертвах и разрушениях

Последствия удара / © Офис Генерального прокурора

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В ночь на 20 июня оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. По последним данным, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«20 июня ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БпЛА. Удары приняли гражданская инфраструктура города», — говорится в сообщении ведомства.

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В результате атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — трое спасателей.

Одесса пережила атаку / © Офис Генерального прокурора

«Поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен полностью, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан», — говорится в сообщении.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Последствия ночной атки / © Офис Генерального прокурора

Напомним, враг атаковал Украину 86 ударными беспилотниками по направлениям Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ и Чауда в Крыму.

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По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 70 вражеских целей на севере, востоке и юге страны. Из них 34 сбили огневыми средствами поражения, еще 36 — локационно потеряны или подавлены РЭБ. Попадание зафиксировали в 8 местах, падение обломков — на 11 локациях.