Одесса страдает от ливней и шквального ветра: видео разгула стихии

После сильных дождей море на одесских пляжах будет опасным для купания.

Как и предупреждали синоптики, в Одессе разгулялась стихия. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Ювента".

Проливные дожди и шквальный ветер наделали беды, вызвав подтопления в некоторых домохозяйствах и повалив кое-где деревья.

В подписи к опубликованным кадрам одесситов и гостей города предупредили, что купаться в море после такой непогоды не рекомендуется. Из-за сильных дождей в акваторию попадает большое количество поверхностных вод, в которых могут быть возбудители различных инфекций.

Напомним, что во вторник, 15 июня, в Одессе тоже бушевала непогода. Дожди с сильным ветром нанесли ущерб зеленым зонам города.

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