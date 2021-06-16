Одесса страдает от ливней и шквального ветра: видео разгула стихии

После сильных дождей море на одесских пляжах будет опасным для купания.
Как и предупреждали синоптики, в Одессе разгулялась стихия. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Ювента".
Проливные дожди и шквальный ветер наделали беды, вызвав подтопления в некоторых домохозяйствах и повалив кое-где деревья.
В подписи к опубликованным кадрам одесситов и гостей города предупредили, что купаться в море после такой непогоды не рекомендуется. Из-за сильных дождей в акваторию попадает большое количество поверхностных вод, в которых могут быть возбудители различных инфекций.
Напомним, что во вторник, 15 июня, в Одессе тоже бушевала непогода. Дожди с сильным ветром нанесли ущерб зеленым зонам города.