Одесса тонет: после ливня мужчина вытащил из пропасти парня, который не умел плавать

Ненастье в Одессе Фото: иллюстративное

Реклама

Из-за сильного ливня в Одессе снова появились ямы в местах, где почва уже проседала раньше. Один из местных жителей провалился под мост вместе с велосипедом, но, несмотря на это, смог спасти другого человека.

Об этом стало известно 24 каналу.

Во время ливня одесситы проявили взаимоподдержку. Очевидец рассказал, что возвращаясь домой, попал в ловушку под мостом, а следом в воду упал еще один парень. Мужчине удалось выбраться и помочь незнакомцу, который не умел плавать.

Реклама

Вскоре они стали свидетелями того, как в ту же яму попал трактор. К счастью, водитель успел выпрыгнуть и остался невредимым. Технику вытащили, однако велосипед спасти не удалось.

Подобная ситуация на этом участке случалась и раньше. Еще в 2021 году там провалился грузовик. Тогда власти города уверяли, что проблему устранят окончательно, однако стихия снова показала слабые места дорожного покрытия.

Местные жители сетуют, что проблема носит хронический характер: яму каждый раз закрывают, но с новым потопом ситуация повторяется.

Напомним, в результате ливня в Одессе на одной из улиц целый автобус провалился под землю. Город 30 сентября залил водой, что повлекло за собой, вероятно, размывание теплотрассы.

Реклама

Отметим, что в результате стихийного бедствия в Одессе на днях погибли девять человек, среди которых есть ребенок.

Между тем, по прогнозу синоптиков, первые дни октября тоже принесут умеренные дожди и понижение температуры.