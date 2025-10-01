- Дата публикации
Одесса тонет: после ливня мужчина вытащил из пропасти парня, который не умел плавать
Ливень превратил Одессу в ловушку — люди и техника проваливались под землю.
Из-за сильного ливня в Одессе снова появились ямы в местах, где почва уже проседала раньше. Один из местных жителей провалился под мост вместе с велосипедом, но, несмотря на это, смог спасти другого человека.
Об этом стало известно 24 каналу.
Во время ливня одесситы проявили взаимоподдержку. Очевидец рассказал, что возвращаясь домой, попал в ловушку под мостом, а следом в воду упал еще один парень. Мужчине удалось выбраться и помочь незнакомцу, который не умел плавать.
Вскоре они стали свидетелями того, как в ту же яму попал трактор. К счастью, водитель успел выпрыгнуть и остался невредимым. Технику вытащили, однако велосипед спасти не удалось.
Подобная ситуация на этом участке случалась и раньше. Еще в 2021 году там провалился грузовик. Тогда власти города уверяли, что проблему устранят окончательно, однако стихия снова показала слабые места дорожного покрытия.
Местные жители сетуют, что проблема носит хронический характер: яму каждый раз закрывают, но с новым потопом ситуация повторяется.
Напомним, в результате ливня в Одессе на одной из улиц целый автобус провалился под землю. Город 30 сентября залил водой, что повлекло за собой, вероятно, размывание теплотрассы.
Отметим, что в результате стихийного бедствия в Одессе на днях погибли девять человек, среди которых есть ребенок.
Между тем, по прогнозу синоптиков, первые дни октября тоже принесут умеренные дожди и понижение температуры.