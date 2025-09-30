- Дата публикации
Одесса ушла под воду: в городе перекрыли улицы и плавают авто (фото, видео)
Потоп парализовал Одессу: город «ушел под воду», электротранспорт остановлен, школы закрывают на дистанционку.
Сегодня вечером, 30 сентября, в Одессе возник настоящий потоп — интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления.
Видео из затопленного города одесситы делятся в соцсетях.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе уже зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков.
Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.
«Вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления, следят за критической инфраструктурой», — говорит Труханова.
По его словам, из-за непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. В зонах подтоплений движение легкового транспорта ограничено.
В Одесском горсовете сообщили, что завтра, 1 октября, заведения общего среднего образования города будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.
Напомним, что непогода в Одессе началась еще сегодня до обеда.