Одесса ушла под воду: в городе перекрыли улицы и плавают авто (фото, видео)

Подтопление в Одессе / © Facebook/Геннадий Труханов

Сегодня вечером, 30 сентября, в Одессе возник настоящий потоп — интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления.

Видео из затопленного города одесситы делятся в соцсетях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе уже зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков.

Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

«Вместе с коммунальщиками работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления, следят за критической инфраструктурой», — говорит Труханова.

По его словам, из-за непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. В зонах подтоплений движение легкового транспорта ограничено.

В Одесском горсовете сообщили, что завтра, 1 октября, заведения общего среднего образования города будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.

Напомним, что непогода в Одессе началась еще сегодня до обеда.