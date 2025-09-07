- Дата публикации
Одесса в огне: что известно о массированном ударе по городу
Россияне били по Одессе ударными беспилотниками, есть попадания.
Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В городе возникло несколько пожаров, в частности, в многоэтажных зданиях», — отметил он.
Информация о пострадавших уточняется. Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.
Напомним, в Печерском районе города Киева в результате вероятного сбивания БпЛА во время 7 сентября произошло возгорание в правительственном здании.
«Суспільне» со ссылкой на собственные источники уточнило, что горит непосредственно здание Кабинета министров Украины.