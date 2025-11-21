ТСН в социальных сетях

Украина
570
1 мин

Одесса в огне: стало известно о последствиях удара РФ по городу

Одесса находилась под вражеской атакой. Спасатели сообщили о последствиях атаки.

Анастасия Павленко
Спасатель на месте удара

Ночью россияне снова атаковали Одессу. В городе есть повреждения.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

«В результате попаданий вражеских беспилотников горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома и грузовые автомобили», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

По предварительной информации, пострадали пять человек, из них один ребенок.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

Напомним, в ночь на пятницу, 21 ноября, армия РФ ударила по Одессе. В результате атаки был поврежден жилой дом и предприятие в одном из районов города.

570
