Одесса среди лидеров по загрязненности воздуха в Украине

Воздух загрязняют выбросы от машин.

Одесса и Одесская область занимает третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и селе Каменском Днепропетровской области.

Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на заседание коллегии Одесской областной государственной администрации.

Так, Одесская область вошла в тройку лидеров с индексом 13,6. По Украине этот индекс составляет 7,7.

Как отметил председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, это связано с транспортной нагрузкой и увеличением потока. Выбросы от автотранспорта составляют 68% от общего количества загрязняющих веществ. Только грузовых автомобилей через Одессу за год проходит 400 тысяч.

Также за последний год количество выбросов опасных веществ в атмосферный воздух из-за предприятий увеличилось на 10 тысяч тонн.

Причина увеличения потока автомобилей в том, что Одесса и близлежащие поселки привлекательны для туристов, которые часто едут сюда именно на машинах. Поэтому и большая часть выбросов попадает в воздух в период с мая по сентябрь. Низкокачественное топливо также портит экологию.

Решать проблему хотят с помощью современных технологий в ближайшее время. Каких именно — пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в Днепре возле ресторана "Поплавок" среди реки образовался остров.

Доктор биологических наук Григорий Шматков пояснил, что создание острова является признаком опасности. К таким изменениям привели люди и их безответственность, поскольку наряду с новым островком — стоки городской дождевой канализации — это стимулирует распространение растений, которые закрепляются на дне и дорастают до самой поверхности. На образование таких островов влияют канализационные выбросы, содержащие глину.

Как измеряют качество воздуха и где в Украине наихудшая ситуация

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку