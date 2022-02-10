Одесса заняла шестое место в мировом рейтинге крупнейших пробок

В среднем житель Одессы тратит 195 часов в год на пребывание в пробках.

Одесса занимает шестое место в мировом рейтинге городов, в которых зафиксировали самые большие пробки. Согласно рейтингу, в Одессе пробки больше, чем в Токио и Нью-Йорке.

Об этом сообщила нидерландская компания-поставщик устройств GPS-навигации TomTom.

Представители фирмы проанализировали 404 города в 58 странах мира. Они отметили, что в среднем поездки одесситов длятся на 51% больше времени, чем могли бы продолжаться на свободных дорогах. Поэтому Одесса заняла шестое место во всемирном рейтинге.

Наибольшую загрузку зафиксировали в 17:00 – 18:00 в будни, особенно в пятницу. В среднем житель Одессы тратит 195 часов в год на пребывание в пробках.

В компании отметили, что в 2020 году одесситы проводили в пути на 7% меньше времени, чем в 2021 году.

Кроме того, в рейтинг попали еще два города Украины: Киев и Днепр. Столица заняла 4 место в рейтинге, а Днепр – 25.

В целом компания мониторит трафик дорожного движения в 404 городах в 58 странах. Лидером по пробкам в 2021 году стал Стамбул.

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