Одесщина бодрствует: продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, пришлось привлекать даже БТРы

В Одесской области из-за снегопада все службы продолжают работать в усиленном режиме.
На некоторых замеченных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
На юге области приостановились осадки, что позволяет более эффективно работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все трудятся.
“Еще раз обращаюсь к жителям Одесщины и гостям региона: пока бурлит ненастье, прошу лишний раз не выходить из дома и не садиться за руль. Берегите себя и не тяготите работу спасательных служб!”, – говорится в сообщении чиновника.
Напомним, что дорожники подготовились к непогоде: более 250 единиц спецтехники работают на улицах Киева.
Добавим, что ранее мы сообщали, что украинцы предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.
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