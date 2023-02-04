Одессе возвращают свет: возобновлено энергоснабжение критической инфраструктуры — Укрэнерго

Продолжаются работы по восстановлению одной из подстанций Одесской области.

После второй масштабной аварии на подстанции вся Одесса и часть Одесского района в субботу, 4 февраля, были обесточены. Критическую инфраструктуру города уже удалось подключить к энергоснабжению.

Об этом на брифинге в медиацентре Одессы сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, благодаря подключению к сетям энергоснабжения удалось возобновить работу системы водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

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Теперь операторы "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго и другие соответствующие службы работают над тем, чтобы переключить критическую инфраструктуру на автономные источники питания и таким образом освободить мощность, которую смогут получать потребители города и района.

Владимир Кудрицкий подчеркнул, что с 10 октября и на протяжении последних двух месяцев все три подстанции, которые питают Одессу и область, получили повреждения. Энергетические объекты выдержали по несколько атак, что привело к снижению надежности энергопитания региона.

Главные работы сейчас связаны с восстановлением одной из подстанций Одесской области.

Напомним, после второй за последние сутки масштабной аварии на подстанции без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.

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