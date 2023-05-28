Одессит из окна угрожал людям игрушечным оружием: во время обысков у него нашли настоящую и каннабис (фото)

В Одессе местный житель из окна своего дома угрожал прохожим игрушечным оружием. Прибывшие по вызову правоохранители во время обысков нашли в его квартире настоящее оружие и каннабис в банках.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Одесские инспекторы 26 мая получили вызов, что на улице Базарной мужчина угрожает горожанам оружием. По указанному адресу патрульные обнаружили гражданина, который из окна своего дома направлял оружие на прохожих. На место происшествия также вызвали следователей и спецподразделение. Мужчина закрылся в квартире и не хотел открыть дверь.

Впоследствии, после разговора с правоохранителями, гражданин таки открыл дверь дома.

В комнатах инспекторы обнаружили плантации растений, вероятно, наркотического происхождения, а также уже расфасованный каннабис. И хотя в руках мужчины было игрушечное оружие, однако в доме полицейские обнаружили настоящее и патроны к нему.

Мужчину задержали.

В Одессе обнаружили оружие и каннабис.

В Одессе обнаружили оружие и каннабис.

В Одессе обнаружили оружие и каннабис.

В Одессе обнаружили оружие и каннабис.

Напомним, в Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Бондаренко, которого сбил судья (фото).

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