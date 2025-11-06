Одессит получил 5 лет тюрьмы через ролик в TikTok: что он опубликовал

Суд / © unsplash.com

В Одессе суд признал виновным 37-летнего мужчину, публиковавшего в TikTok видео с позициями украинских военных. По решению суда, он проведет 5 лет за решеткой.

Как сообщает Офис генерального прокурора, тиктокер был осужден за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины и незаконном хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Следствие установило, что в ноябре 2023 года мужчина, находясь в Одессе, снял и обнародовал в TikTok кадры боевой работы украинских военных при отражении массированной ракетной атаки. Видео позволяло определить точное расположение огневых позиций ВСУ, чем создавало угрозу безопасности военных и гражданских.

Во время обыска его жилья правоохранители изъяли незаконно приобретенные патроны разного калибра.

Одессит получил 5 лет тюрьмы через ролик в TikTok. / © Офис Генерального прокурора

В суде мужчина своей вины не признал, однако доказательства, собранные Службой безопасности Украины в Одесской области, подтвердили его причастность к преступлению.

В условиях военного состояния распространение фото или видео с позициями украинских войск карается лишением свободы, ведь такая информация может быть использована врагом для корректировки ударов.

Напомним, на днях приморский районный суд Одессы огласил приговор женщине, которая из-за собственного TikTok-аккаунт распространяла материалы, которые, по выводам следствия, могли нанести вред обороноспособности Украины. Суд признал ее виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил во время военного положения.