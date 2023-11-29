Одессит "слил" российским спецслужбам работу ПВО через ТикТок: СБУ уже навестила нарушителя

СБУ задержала тикокера-рецидивиста, "засветившего" работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу 5 ноября.

Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно снявшего на мобильный работу украинского ПВО и разместившего соответствующие медиафайлы на собственной странице в Тик-Ток. Кроме того, в описании под этим видео он указал точное время и место съемки.

Об этом сообщает СБУ.

За считанные минуты видео попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.

Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

Задержание нарушителя, снявшего работу ПВО на видео / Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее западные средства массовой информации, в частности Reuters и The Sun, "засветили" в Сети видео работы противовоздушной обороны в Киеве в ночь на 25 ноября. В Воздушных силах прокомментировали ситуацию.

Читайте также: