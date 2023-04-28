Одессит "заминировал" военкомат из-за волнений, что его друзей пригласили в ТЦК

Житель села Большой Дальник сообщил на номер "101" о якобы минировании здания территориального центра комплектования в Одессе после того, как его друзей пригласили в военкомат.

Теперь правонарушителю грозит шесть лет заключения, сообщает полиция Одессы.

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Сообщается, что при проверке объекта и прилегающей к нему территории не обнаружили ни одного предмета, который мог представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

"Правоохранители немедленно приступили к поискам правонарушителя и в тот же день задержали его. Мужчина объяснил: сообщил о заминировании здания, потому что был крайне взволнован тем, что его товарищей пригласили в военкомат", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у фигуранта мобильный телефон, с помощью которого он предоставил ложную информацию в качестве вещественного доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о предоставлении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Начальник территориального подразделения полиции Виктор Герасименко заявил, что подозреваемого направили в изолятор временного содержания и сейчас хлопочут об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский предлагает отправлять военных из тыловых центров комплектаций на фронт, а на их места назначать воинов, получивших ранения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Бродах во Львовской области суд вынес приговор местному жителю, который не пришел в военкомат после вручения повестки.

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