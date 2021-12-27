Одессита задержали в аэропорту с iPhone на 7 млн гривен в четырех чемоданах

Одессита задержали в аэропорту с iPhone на 7 млн гривен в четырех чемоданах

Всего 40-летний мужчина пытался ввезти из ОАЭ 204 телефона iPhone 13 Pro Max.

В аэропорту "Одесса" мужчина пытался ввезти в Украину партию незадекларированных телефонов Apple на 7 млн ​​гривен.

Об этом сообщает Одесская таможня.

Отмечается, что письменную декларацию он не заполнял и за консультацией к таможенникам не обращался. Имея четыре чемодана, выбрал для прохождения таможенного контроля упрощенную систему "зеленый коридор", которая предусматривает отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых запрещено или требует декларирования и уплаты таможенных платежей.

Относительно нарушителя составили два протокола – нарушение порядка прохождения таможенного контроля (ст. 471) и недекларирование товаров (ст. 472).

Смартфоны изъяли. Материалы дела будут направлены в суд.

Напомним:

В Черновицкой области пограничники обнаружили огромный груз контрабандных сигарет – 30 тысяч пачек на сумму около 1,2 млн грн. Контрабанду пытались переправить поездом, направлявшимся в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет". Злоумышленники просто погрузили сигареты в вагон. По документам там должен был перевозиться ламинат.

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