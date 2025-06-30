Посадила 89-летнюю мать в тележку и заставляла попрошайничать / © Национальная полиция Украины

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В городе Одесса задержали 58-летнюю женщину, подозреваемую в эксплуатации своей 89-летней матери. Она заставляла ее попрошайничать. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, одесситка использовала преклонный возраст и беспомощное состояние своей матери. Она вывозила старуху на колесном кресле в людные места, где заставляла ее просить милостыню. Чтобы убедиться, что пожилая женщина не покинет «рабочее» место и вызовет большее сочувствие, дочь даже приобрела колесное кресло для людей с инвалидностью и приковывала его цепью к столбу. Заработанные таким образом деньги женщина полностью забирала себе, тратя их на собственные нужды и на организацию преступной деятельности.

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Дочь приковала 89-летнюю мать к столбу, чтобы та попрошайничала. / © Национальная полиция Украины

Противоправные действия обнаружил участковый офицер полиции. Когда он предупредил женщину об ответственности, пыталась «откупиться», предложив полицейскому 15 тысяч гривен. Офицер сообщил о попытке подкупа своему руководству, после чего началось документирование преступных действий. Женщину задержали сразу после передачи взятки, которую изъяли как вещественное доказательство.

Суд и дальнейшая судьба потерпевшей

В настоящее время задержанная объявлена о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). За эти преступления предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Дочь приковала 89-летнюю мать к столбу, чтобы та попрошайничала. / © Национальная полиция Украины

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Дочь приковала 89-летнюю мать к столбу, чтобы та попрошайничала. / © Национальная полиция Украины

89-летнюю мать, нуждающуюся в постоянном уходе, поместили в медицинское учреждение.

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Напомним, 35-летняя жительница Сумской области пыталась продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч долларов США. Следователи уже завершили расследование, дело направлено в суд.