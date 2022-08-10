Одесситка придумала неординарную схему для незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу

29-летняя одесситка наладила преступную схему незаконной переправки военнообязанных граждан через границу.
Женщина разоблачена по оперативной информации офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду "Юг" Госпогранслужбы Украины и сотрудников управления миграционной полиции Одесщины.
Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Как установили пограничники, чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приемного сына. Для этого она производила фиктивные документы и перевозила "уклончан" в сопровождении 15-летнего подростка. За свои услуги украинка получала 1500 долларов США с каждого гражданина, который планировал сбежать. Таким образом злоумышленница помогла покинуть Украину трем мужчинам.
Во время последней попытки уехать за границу с очередным клиентом женщину задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.
В настоящее время одесситцы объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных по корыстным мотивам (ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины) и торговле человеком, совершенном в отношении несовершеннолетнего его опекуном (ч.3 ст.149 УКУ). Женщине грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, пограничники на Буковине задержали почти три десятка уклончан, пытавшихся скрыться за границу.
Читайте также:
- Скрываются от ВСУ: в Херсонской области оккупанты размещают технику возле стратегической инфраструктуры
- Железный занавес: эмбарго на выдачу виз россиянам, чтобы они почувствовали настоящий возврат в СССР
- "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк заявил россиянам, что Крым и Донецк подлежат освобождению