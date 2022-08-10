Одесситка придумала неординарную схему для незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу

Женщина разоблачена по оперативной информации офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду "Юг" Госпогранслужбы Украины и сотрудников управления миграционной полиции Одесщины.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Как установили пограничники, чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приемного сына. Для этого она производила фиктивные документы и перевозила "уклончан" в сопровождении 15-летнего подростка. За свои услуги украинка получала 1500 долларов США с каждого гражданина, который планировал сбежать. Таким образом злоумышленница помогла покинуть Украину трем мужчинам.

Во время последней попытки уехать за границу с очередным клиентом женщину задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.

В настоящее время одесситцы объявили подозрение в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенных по корыстным мотивам (ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины) и торговле человеком, совершенном в отношении несовершеннолетнего его опекуном (ч.3 ст.149 УКУ). Женщине грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, пограничники на Буковине задержали почти три десятка уклончан, пытавшихся скрыться за границу.

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