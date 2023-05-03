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Одесситка в Tik Tok призывала потерпеть бомбардировку и ждать вождя Кремля Путина: как ее наказали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2399
Время на прочтение
2 мин
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Одесситка в Tik Tok призывала потерпеть бомбардировку и ждать вождя Кремля Путина: как ее наказали

Фото: pixabay.com

Женщина очень хотела "навсегда воссоединиться с россиянами".

В Одессе 46-летняя женщина во время трансляции прямого эфира Tik Tok говорила, что будет ждать российского террориста Владимира Путина, и призывала к этому других жителей города.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

"Правонарушительница во время трансляции прямого эфира в социальном приложении «Tik Tok» заявляла зрителя, что ждет кремлевского вождя в Одессе и готова потерпеть боевые действия, лишь бы навсегда воссоединиться с россиянами. Полицейские изъяли у нее мобильный телефон, с помощью которого противоправные действия", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств, подтвержденных судебной портретной экспертизой, дознаватели полиции сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора РФ.

"Признав собранные в ходе дознания доказательства достаточными, правоохранители составили обвинительный акт в отношении женщины и направили его в суд", — сообщила заместитель начальника сектора дознания территориального подразделения полиции Елена Соловьева.

Напомним, утром 2 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Позже стало известно, что взорван коллаборант по враждебному "управлению внутренних дел".

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Дата публикации
Просмотры
2399
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